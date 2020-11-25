施政報告：大新指撤銷非住宅物業雙倍稅助穩市場

港府發表新一份《施政報告》指，由明日(26日)起，撤銷非住宅物業雙倍從價印花稅撤銷非住宅物業雙倍從價印花稅，但無計劃住宅物業「減辣」。由於樓價負擔比率仍然高企，大新相信，政府在住宅市場再「減辣」的空間有限，非住宅物業市場的表現則相對住宅市場疲弱，撤銷非住宅物業的雙倍從價印花稅有助穩定市場。

大新亦表示，希望港府透過「明日大嶼」及多個鐵路沿線或闊連項目等，應付長期土地發展需要，並估計私人住宅供不應求問題仍會持續一段時間，在經濟挑戰下，今年樓價或變動不大，明年或會有個位數跌幅。

至於大灣區發展方面，大新表示，支持由港府推行的「大灣區青年就業計劃」和「大灣區青年創業資助計劃」，並支持本港保險業在CEPA框架下，在大灣區內地城市設立售後服務中心。

大新估計，本港今年經濟將倒退5.9%，略好過政府的最新估計，若疫情改善带動全球經濟回穩，本港明年或可錄得3.6%的經濟反彈。

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