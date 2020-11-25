新地15大商場3800萬元推廣費迎聖誕新年

新鴻基地產代理執行董事馮秀炎表示，今年聖誕新年推廣費與去年相若，面對疫情下的新常態，今年策略作出應變，將7成資源集中消費優惠、線上線下互動及加強租戶聯乘推廣，較以往增加超過50%，推廣宣傳亦較往年早兩星期前展開。

推廣活動緊扣營銷優惠，當中送出逾1,800萬元多重消費優惠獎賞，包括冬日消費獎賞即場送新款手機鑽飾等潮流禮品，美容產品低至5折、感謝祭潮流產品低至1元震撼價換購、安心堂食50%回贈、還有冬日美食快閃店低至5元狂掃特色節日食品及「新地購物一站通」網上購物平台 (www.happybuymall.com)，提供潮流產品低至一折、商戶禮券5折發售、以至500多款外賣自取餐單等，為商戶帶來更多商機，同時為顧客提供線上線下多元選擇， 送上溫暖和驚喜，一起撐消費興經濟，為市面提供正面動力。

新地代理副總經理(推廣)李少芬補充，配合數碼科技新發展及新世代顧客需求，在營銷策略也採取全新方向，全方位應用網上平台，聖誕期間舉行多場KOL直播室，邀請時尚網紅及資深店長進行網上直播，推介心水聖誕潮物，為顧客帶來更多線上線下的獨特購物體驗。

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