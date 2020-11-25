【深度解構】金融市場表態？環球資金湧向「親美」股市

金融市場一向是「風向儀」，表現往往預示未來。在新冠肺炎疫苗有望短期內開始施打下，反映全球股市的MSCI世界指數創下新高。更值得留意的是，今次全球資金選擇流向「親美陣營」，亞太區包括台灣、印度、南韓、新西蘭股市寫下歷史紀錄；被視為貿易戰贏家的越南創今年高位；日本更是1990年代泡沫爆破後最強。反觀港股距離年初28,000點關口以上仍有距離，泰國、新加坡、印尼、菲律賓等較依賴中國經濟的國家之股市年內仍潛水。

要數今次大升市原因，包括疫苗接連報捷、美國經濟數據好於預期，以及一向呵護股市的耶倫有望成為美國財長，推動了全球投資者樂觀情緒，MSCI全球指數11月有望創下史上最佳表現月份。能更好地衡量已開發市場股票平均變動情況的指標也處於歷史高位，表明今次升市十分廣泛。

單計亞太區，有統計指出，外國投資者正以2013年第四季以來最快的速度湧入除中國以外的亞洲主要股市。自10月1日以來，9個地區的股市總計吸資約480億美元（約3,744億港元），其中，日本以274億美元居首，其次是印度92億美元；南韓64億美元；台灣、泰國、印尼、馬來西亞、菲律賓，以及越南也有大量資金湧入。相比之下，香港未見有如此福分。

論到吸資最高的日本，當地日經平均指數周三收漲131點或0.5%，報26,296點，續創1991年以來最高，11月已累升約14%，為自1990年代經濟泡沫爆破後，指數罕見追貼香港恒生指數，可謂風水輪流轉，香港已陷「經濟迷失」。市場普遍相信日股強勢未止，明年底料升至27,350點，為1990年8月以來最強。

至於美國「大西洋」另一邊的傳統盟友歐盟，雖然主要指數Stoxx 600仍低於今年2月「疫」前創下的歷史新高，但市場估計明年底將重上高位。

相比之下，近期中港股市僅上落格局，澳洲股市因與中國爆發貿易戰而上升乏力，「五眼聯盟」之一新西蘭則破頂。或許從股市表現，正好表達出市場已預期美國總統特朗普任期雖然餘下不多，但其政府官員正推動對中國採取更強硬措施，從先前一對一「單挑」換成罕見的「多邊」戰術，擬籌設西方民主國家的非正式經濟結盟，猶如正式進入「新冷戰」抗華，令明年1月20日將上台的拜登新政府必須接棒對抗中國。聖母大學國家安全專家Eugene Gholz表示，特朗普的策略是一種冷戰式的全球分裂，因美國預期中國不會遵守規則，所以準備防禦。再者，特朗普政府還考慮將更多中企納入出口管制的「黑名單」，必然使資金卻步。

疫苗分發也是重點！花旗指出，如果目前3種主要的疫苗都能在明年1月獲得批准的話，可讓明年全球經濟增長多0.7個百分點，但發達國家與發展中國家的情景有別，前者可能優於後者，尤其澳洲、加拿大、日本、英國、美國，以及部分歐盟成員國，目前下訂的疫苗總數甚至超過本國的人口數目，也就是說，相較於低收入國家可能要到2022年底以後才能拿到疫苗，這些發達國家可能在2021年第二季之後就能廣泛施打，並在同年底達成「群體免疫」。

【憂疫情影響復甦 韓企狂「儲糧」】

雖然南韓股市破頂，該國最近公布的的各項經濟數據表現不俗，但當地企業照樣「儲糧」，韓企在手現金近2,000億港元，除為渡過今次新冠肺炎疫情來襲而積穀防飢外，似乎對疫後經濟復甦前景亦充滿疑慮。

根據南韓企業調研機構CEO Score一項統計，該機構早前向當地259家大企業進行調查，發現該些公司今年首9個月手上所持自由現金流量，已累積逾28萬億韓圜(約1,961億港元)，數額較去年同期激增1.63倍。

這些企業均表示，因為業務營運和公司決策受到疫情影響，對未來存有疑慮，不知道目前應投資還是不投資好，仍在猶豫該如何更有效率地分配手頭現金。

這些韓企當中，以科技龍頭三星電子「儲糧」最多，所持現金高達4.3萬億韓圜(約301億港元)；排第二的是化工大廠LG化學，手頭現金達3.3萬億韓圜；第三位是韓國電力公社(KEPCO)，持現金達2.7萬億韓圜。

反觀去年疫情尚未來襲時，企業取態截然不同，就以當地半導體巨頭SK海力士為例，該公司去年同期正如火如荼地投入大量資金擴充業務版圖，故自由現金流出現負值，為負4.9萬億韓圜。對比今時企業皆抱持現金，對前景的疑慮可見一斑。

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