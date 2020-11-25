樓價UPDATES：東涌繼續劈價　影岸‧紅減165萬沽

二手業主劈價吸客，個別地區交投增多，東涌全區11月已錄90宗二手買賣，已超上月全月86宗，其中影岸‧紅套三房單位，減價165萬元沽，終以1,085萬元成交，仍創同類型單位1年新高。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣居屋富怡花園1座高層J室，實用面積約587方呎，三房設計，及主廁及客廁間隔，故獲同區綠表客人垂青，原業主於未補價第二市場叫價約570萬元，議價後以520萬元成交，實用呎價約8,859元。

●鰂魚涌南豐新邨11月暫錄得8宗買賣，平均實用呎價17,231元，其中7座高層H室，實用面積570方呎，三房間隔，望內園景，附有3年新裝修，8月放盤叫價998萬元，11月初調整叫價至950萬元，後再主動減價至910萬元，最終以888萬元易手，實用呎價15,579元，新買家屬於同區用家，原業主於2016年以676萬元買入，持貨4年帳面獲利212萬元。

●北角海峰園崇峰閣低層B室，實用面積623方呎，兩房間隔，望街景，獲區外換樓客以約1,168萬元承接，實用呎價18,748元，原業主於2001年2月以270萬元購入上址自住，持貨19年多至今沽貨，帳面獲利898萬元，單位期內升值3.3倍。

●西半山嘉富大廈中層C室，實用面積約783方呎，套三房連間隔，原業主叫價約1,480萬元，議價後以近1,358萬元易手，實用呎價約為17,344元，新買家為同區租客，一直在區內物色單位入市上車，見近期市況向好，以及銀紙貶值，趁施政報告公布前，決定購買磚頭保值。

●西半山慧豪閣1座低層A室，實用面積約636方呎，兩房連套房間隔，今年3月放盤，原開價1,480萬元，其後減價約100萬元或約7%，最終日前以1,380萬元以交吉易手，實用呎價約21,698元，原業主於1999年3月斥資530萬元購入，持貨約21年多帳面獲利約850萬元，賺價約1.6倍。

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九龍區

●將軍澳新都城11月至今暫錄約33宗成交，交投明顯加快，較上月全月17宗急升近1倍，現時平均實用呎價約16,000元，其中2期6座高層C室，實用面積363方呎，兩房間隔，議價後以685萬元易手，實用呎價18,871元。

●奧運站維港灣9座中層H室，兩房間隔，實用面積約459方呎，以約22,000元放租約兩星期，吸引外區客洽詢，雙方議價後減價約3,500元或約15.9%，以約18,500元租出，實用呎租約40.3元，新租客為單身人士，心儀單位附全屋裝修，在睇樓3次後決定承租。

●長沙灣昇悅居5座高層D室，一房間隔，實用面積約379方呎，以約16,500元放租10日後，吸引外區客洽詢，雙方議價後減價1,200元，以15,300元租出，實用呎租約40.4元，新租客為夫婦，心儀單位整潔，故睇樓1次即決定承租。

●荔枝角美孚新邨11月暫錄約12宗買賣，有望追平10月全月15宗，屋苑現時平均實用呎價13,052元，項目5期蘭秀道14號高層D室，實用面積666方呎，三房間隔，最初開價850萬元，最終微減20萬元，以830萬元易手，實用呎價12,462元，新買家為同區上車客，考慮片刻即決定上車自用。

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新界區

●東涌影岸‧紅B座高層C室，實用面積879方呎，套三房間隔，享有永久海景，放盤罕有，叫價1,250萬元，近日吸引多組買家同時洽購，最終以1,085萬元成交，屬同類型單位1年新高價，實用呎價12,344元，新買家為區內租客，原業主於2006年以462萬元買入，持貨14年沽出帳面獲利623萬元，單位期內升值1.3倍，全區本月至今錄得90宗二手買賣，已超上月全月86宗。

●東涌水藍天單號屋，實用面積約1,717方呎，套三房連工人套房間隔，日前以約2,700萬元易主，實用呎價約15,725元，原業主於2008年7月以約1,910萬元購入，持貨約12年轉手帳面獲利約790萬元，賺幅約41%，現時項目約有5個放盤，入場價由2,900萬元起。

●屯門時代廣場D座中層3室，實用面積487方呎，三房間隔，新買家為區內租客，物色心儀單位逾2個月，故於施政報告公布前火速入市承接，原業主叫價約720萬元放售，雙方議價後終減價約20萬元，以700萬元成交，實用呎價約14,374元，原業主於2015年12月以約620萬元購入，是次轉手帳面獲利約80萬元，物業升值約12.9%。

●屯門寶怡花園1座高層G室，實用面積415方呎，兩房一廳間隔，新買家為區內客，為鄰近家人，方便照應，加上原業主更累減20萬元，決定以500萬元即睇即買，入市自用，實用呎價12,048元，原業主於2012年以約231萬元購入，持貨8年多轉手帳面獲利約269萬。

●屯門大興花園1期4座中層D室，實用面積約428方呎，兩房間隔，放盤約兩個月，原開價560萬元，經議價後減價42萬元或約7.5%，最終以518萬元成功沽出，實用呎價約12,103元，新買家為外區客，太太亦一見傾心，業主見買家「愛妻號」深受感動，故減價成交，屋苑11月至今累錄5宗買賣，現時有約10個單位放售，叫價由480萬元起。

●天水圍居屋天愛苑A座高層14室，實用面積433方呎，兩房兩廳間隔，區內上車客於已補價自由市場以438萬元購入自用，實用呎價為10,115元，原業主於2006年以約75.2萬元購入，當時已補地價，持貨14年多，單位升值逾4倍易手。

●大埔新峰花園11座高層連天台戶，實用面積626方呎，三房間隔，獲用家以775萬元承接，實用呎價12,380元，原業主早於1997年3月購入上址，當時作價467萬元，持貨23年多至今沽售，帳面獲利308萬元，單位期內升值約66%。

●沙田第一城11月暫錄31宗買賣，其中43座中層G室，實用面積304方呎，兩房間隔，議價後以545萬元易手，實用呎價17,928元，原業主則於2007年以138萬元購入單位，持貨13年次沽出帳面獲利407萬元離場，單位升值約2.9倍。

●馬鞍山翠擁華庭11座中層C室，實用面積約765方呎，套三房連儲物室間隔，望山景，今年7月開始放盤，原叫價1,050萬元，至近日以950萬元沽出，減價100萬元或約9.5%，實用呎價約12,418元，原業主於2010年7月以約424.8萬元購入，持貨10年帳面獲利約525.2萬元，賺價逾1.2倍。

●西貢清水灣山莊雙號排屋別墅，實用面積1,250方呎，三房兩廳連工人房間隔，望山景，以1,588萬元沽出，實用呎價12,704元，原業主於2012年4月購入物業，當時作價1,300萬元，持貨逾8年至今沽售，帳面獲利288萬元，單位期內升值約22%。

●西貢匡湖居3期B座湖景閣高層C室，實用面積約533方呎，兩房間隔，可享部分海景，原業主今年7月以805萬元放盤，累減10萬元或約1.2%，新近以795萬元成交，實用呎價約14,916元，原業主於2014年11月以約652萬元購入，持貨6年帳面獲利約143萬元，物業升值約22%，上址為項目3期今年首宗二手買賣，屋苑現時有約5個分層單位放盤，連車位叫價由826萬元起。

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