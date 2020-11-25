施政報告：保監局歡迎港車北上「等效先認」政策

保險業監管局表示，歡迎施政報告中提出的措施，包括支持香港保險業在內地大灣區城市設立保險售後服務中心，以及推進「等效先認」政策以便利香港私家車經港珠澳大橋進入廣東省。

保監局主席鄭慕智表示，近月的新冠肺炎疫情，進一步突顯出設立售後服務中心的實際需要和重大作用，局方一直與中國銀行保險監督管理委員會就有關事宜緊密接觸，並殷切地期望能盡快取得突破。

鄭又認為，「等效先認」是正面的舉措，措施建議容許香港私家車在毋須額外購買內地保險下經港珠澳大橋進入廣東省，有助促進大灣區居民頻繁及便利地流動。保監局一直積極與內地有關部門進行溝通，同時將繼續全力提供支援。

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