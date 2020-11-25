呢樣資產未來10年或吸資39萬億　「最牛」升24倍？

被視為「數碼黃金」的虛擬貨幣「龍頭」比特幣直逼歷史新高，周三重上1.9萬美元關口，最高見19,438美元，再逼近2017年的近2萬美元高峰。有分析指，「物以罕為貴」成為比特幣近期暴漲主因，更料價格有望升至50萬美元，即潛在升幅24倍，又預期比特幣或成主流資產，未來10年可能有5萬億美元(約39萬億港元)資金追入。

據交易平台CryptoCompare顯示，比特幣周三(25日)曾回落至18,637美元，隨後彈力十足，曾見19,438美元，令比特幣好友紛紛加入調高目標價。有「女股神」之稱的ARK Investment創辦人、對沖基金經紀Catherine Wood稱，該機構一直增持比特幣，若有更多機構投資者買入，價格有望5年內升到40萬至50萬美元，為近期「最牛」預測。

5年似乎太遙遠？財富管理機構Strategic Wealth Partners總裁Mark Tepper則料，比特幣於明年底可漲到10萬美元，較保守情況亦能翻倍至4萬美元。市場人士解釋，比特幣總產量雖為固定，但產出的數量每4年減半，自今年5月起，比特幣減少了每個區塊獎勵的新幣數量，意味「挖礦」產出削半，在供應減少下，會進一步刺激價格飆升。

過去比特幣被批評虛浮，惟本輪升浪被視為有實質支持，皆因跨國支付平台PayPal於10月宣布，將接受用戶透過比特幣進行支付，其行政總裁Dan Schulman直言，疫情降低消費者使用現金交易的意欲，隨着愈來愈多企業及消費者湧向「數碼支付和數碼形式的貨幣」，虛擬貨幣將成為主流，透露明年初會允許虛擬貨幣成為該公司2,800萬商家交易的資金來源。

據悉，該公司在推出虛擬貨幣服務前，曾與全球監管機構及央行進行協商。Schulman亦直言，各國央行推出其央行數碼貨幣(CBDC)只是時間問題。事實上，該公司近日大量買入比特幣及其他虛擬貨幣，數量為流通中所有新比特幣近七成。高盛前對沖基金經理、創立數碼貨幣投資銀行Galaxy Digital，並出任行政總裁的Michael Novogratz亦樂觀，認為在PayPal帶領下，將有更多機構支持比特幣交易。

市場常將比特幣與黃金對比，作為黃金產業投資者、10T Holdings創始人之一Dan Tapiero更認為，比特幣將超越黃金，亦會成為法定貨幣體系的對沖產品，未來10年金融機構或會將其投資組合中多達10%投資黃金，並將5%投資比特幣。若以目前市場投資組合總規模100萬億美元計，15%是15萬億美元，即比特幣潛在5萬億美元資金流入。

不過，市場非一面倒看好，有「鱷王」之稱的對沖基金橋水創辦人達利奧始終認為，比特幣等虛擬貨幣不具備「有效的交易媒介」、「具儲值功能」及「受政府管控」等特性，加上倘若比特幣可威脅政府控制的貨幣，料世界各國將宣布禁止交易或擁有。

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