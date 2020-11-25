【悲情樓市】住宅未撤辣！何文田皓畋等3年鬆綁仍蝕住賣

政府不為住宅撤辣，面對「疫市」二手業主惟有劈價自救，部分苦等3年辣招鬆綁，仍要損手離場。其中何文田皓畋一個兩房單位累積減價650萬元後，終以1,400萬元售出，較2017年購入價帳面貶值逾10%。而港島鰂魚涌太古城有連租約三房戶經多次減價後，以1,386萬元易手，低市價約5%。

市場消息透露，皓畋7座中層單位，實用面積679方呎，屬兩房間隔，去年曾叫價2,050萬元放盤，其後7度調低叫價，上周減至1,450萬元，獲洽購後再減50萬元沽，呎價約20,619元。原業主2017年以逾1,500餘萬元購入，帳面貶值逾160萬元。

事實上，住宅辣招「鎖死」二手樓市場，業主為免出貨成本增加，普遍待3年額外印花稅限期後才放盤，但往往錯失沽貨最好時機，加上樓價逾千萬元住宅，承做按揭成數較少，需求較可承做8至9成樓按的中細價住宅為低。如樓價逾千萬元物業為主的皓畋，11月已錄至少4宗帳蝕個案。

納米樓亦「捱沽」，市場錄同類跌價個案。資料顯示，黃大仙鑽嶺中高層單位，實用面積198方呎，開放式間隔，以約370萬元登記售出，呎價18,687元。原業主2015年購入，物業帳面貶值約2.8%。

不少業主睇淡後市，物業辣招到期後即沽貨套現。祥益龍超君表示，屯門細價上車盤好勝大廈一個中層A室單位，實用面積283方呎，兩房間隔，10月中旬才叫價360萬元放售，當時易手需付額外印花稅。但疫情轉趨嚴重，加上辣招期本月屆滿，即減價22萬元，獲外區客以338萬元購入，呎價11,943元。原業主持貨3年，帳面只賺29萬元，或升值約9%。

施政報公布後，市場續現平價買賣。消息稱，上述為太古城東山閣高層套三房戶，實用面積約762方呎，曾叫價1,600萬元，劈價逾200萬元售，呎價18,189元，低市價約5%。而元朗Grand YOHO第8座高層戶，亦減價12萬元後，以938萬元易手。

肺炎疫情惡化，部分業主為求出貨，鬥快減價。中原袁廣達透露，鰂魚涌南豐新邨7座高層H室，實用面積570方呎，8月放盤叫價998萬元，11月初調低至950萬元，其後主動再減至910萬元，單位終售888萬元，呎價15,579元，累積減幅逾百萬元。

剛性需求推動，周三單日市場連沽至少4伙銀主盤。其中天水圍嘉湖山莊同類三房物業，拍賣場上以505萬元沽出，以單位實用面積551方呎計，呎價約9,165元，屬項目近日低位，較銀行估價亦低約8.8%。

忠誠拍賣推出11項銀主物業，該行發言人稱，拍賣會上沽出3伙。上述為樂湖居1座低層D室，9月底曾開價500萬元，現減至450萬元推拍，終高開價約12%售出。

市區同類物業亦降價拍賣，西半山雨時大廈高層A室，實用面積約314方呎，開價僅680萬元，較之前開價低30萬元，以690萬元賣出，呎價約21,975元，低估值約121萬元。

至於11月中曾推出的大角咀海桃灣1座中層B室，減價20萬元重新推出，開價1,730萬元，期間獲3組客爭購，終以1,750萬元售出，呎價21,394元，仍低估價約11.7%。

此外，將軍澳區於本月中一口氣有4伙銀主特色單位放售，總叫價逾1.57億元，已沽出一伙。中原伍錦基指，單位為海天晉3座頂層連天台戶，實用面積約1,115方呎，設內置樓梯及按摩池，以3,150.75萬元成交，較開價高7,500元，呎價28,258元。單位於2016年購入，是次做價帳面高約125.19萬元。

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