康宏擬向AGBA出售業務　涉31億元

當中的1億美元AGBA會以現金支付，餘下3億美元AGBA以發行每股10美元的股份予康宏支付。惟交易有先決條件，包括康宏與郭曉群之間所有官司獲得解決，且郭沒有對公司或其董事及人員展開新法律程序；以及康宏和AGBA的管理層均無負面的管理層變動。意即現屆董事和管理層留任。

此外，交易的先決條件亦包括，康宏管理層將與AGBA合作，將AGBA由特殊目的收購公司轉型為成熟的上市公司，並協助AGBA集資。

根據披露，AGBA現任管理層為行政總裁李高崗和財務總監陳姿霖。是次出價對獨立理財顧問業務及平台業務的總估值為集團市值溢價96.7%。康宏有意按股東的持股比例，以實物分派形式分派AGBA的股份予康宏股東，但分派股份數目尚未決定。

康宏亦另外發公告，表示自2017年12月8日被暫停職務的馮雪心辭任執行董事，11月16日生效。

康宏將於周四(26日)舉行股東特別大會，就持股29.91%的郭曉群提出的議案進行表決，分別為罷免現任12名董事，換入包括郭氏本人、馬時亨、石禮謙等6人為董事。

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