【全球救市】歐央行：正在考慮12月增加貨幣刺激選擇

外國傳媒報道，歐洲央行副行長Luis de Guindos表示，未來幾周歐洲央行在監管政策和貨幣政策方面做出重大決定時，其主旨將是在大流行病期間保持信貸向經濟的流動。

他說，歐洲央行正在考慮在12月增加貨幣刺激的多種選擇，並指出緊急資產購買是歐洲央行應對危機的「核心要素」。歐洲央行監管部門今年發布的規定實際上禁止了銀行派息從而使銀行得以保留資本，監管部門將會做出決定是否允許銀行恢復派息。

Guindos周三(25日)在介紹了歐洲央行的 《金融穩定評估報告》後說：「我們已採取的所有措施的主要目的是保持信貸流動。我們完全專注於努力克服大流行病帶來的影響，知道大流行病終將消失。」

人們普遍預期，歐洲央行管理委員會將在其12月10日的政策會議上擴大其緊急債券購買計劃，並提供新的長期貸款。屆時，新的經濟預測將會編纂完成，從而可以提供冠狀病毒危機影響的最新信息。

Guindos說，這些預測將是歐洲央行所有決策的關鍵，決策者還將考慮油價的變化以及疫苗的最新進展。「有關疫苗的新聞對人們的情緒和動物精神產生了非常積極的影響，所以這是一線曙光。」

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