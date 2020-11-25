全球經貿戰：無視美或報復　法國對科技巨企徵數碼稅

外國傳媒報道，儘管美國警告法國如徵收數碼稅將予以報復，但法國財政部周三(25日)表示，將對科技巨企2020年度盈利徵收一項新數碼稅。

財政部官員說：「必須繳納這項稅賦的公司已被通知。」尤其是美國科技公司Google、亞馬遜、Facebook和蘋果公司等。華府表示，這項稅針對美國公司並不公平。法國此舉恐提升衝突。

根據歐盟法規，美國企業可以在歐盟當中一個成員國申報區域獲利，而它們大都選在荷蘭和愛爾蘭等稅率較低國家申報。

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