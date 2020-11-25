阿斯利康新冠疫苗數據遭質疑　股價續跌1%

英國藥廠阿斯利康(AstraZeneca)公布其新冠肺炎疫苗的試驗數據後，分析師繼續質疑數據中所出現的差異。阿斯利康美股早市跌1%。

分析師認為，其中期分析中最有可能造成差異的原因是偶然因素或患者人口結構，無論哪種情況，基於當前數據的批准都意味給人們接種其真正功效尚不清楚的疫苗。

他說，還需要另一項試驗來評估阿斯利康疫苗的有效性，而目前的數據也引起對強生在美國試驗的擔憂。

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