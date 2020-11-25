夜市UPDATES：美股回吐200點　港股夜期低水

美股周二創新高後，周三早市回吐近200點，道指目前報29,870點，跌175點或0.58%；標指報3,623點，跌12點或0.33%；納指報12,056點，升19點或0.16%。港股期指夜市報26,601點，跌44點，低水69點。

美國開始政權過渡進程，政治不確定性降低，市場對耶倫被提名為美國財政部長表示歡迎。追蹤小型股表現的羅素2000指數周二也創下新高。11月迄今，道指漲幅已超13%，比3月份全球各地疫情爆發時的年內低位高出1萬點。標指逼近歷史最高水平，分析師預計該指數今年將突破3,800點。

美國經濟數據好壞參半，當地上周首次申領失業救濟人數意外增加3萬人，至77.8萬人，為5周高，有別於市場預期降至73萬人；截至前周止持續申領人數則減少29.9萬人，至607.1萬人，多過市場預期的600萬人。

另方面，美國10月耐用品訂單升1.3%，升幅高於市場預期的0.8%，前一個月升幅向上修訂為2.1%；期內扣除運輸設備的訂單升1.3%，升幅高於市場預期的0.5%，前一個月升幅向上修訂為1.5%。

【22:30】美股道指周二首次於3萬點以上收市後，於周四感恩節假期前，美股早段略為回吐，道指跌122點，至29,924點；納指升31點，至12,068點；標指跌4點，至3,630點。

外媒報道，法國稅務機構已開始推動徵收數碼稅，包括Facebook(Fb)和亞馬遜在內的美國科企近日收到法國當局的聯繫，要求支付今年相關稅項。此舉可能重燃跨大西洋貿易衝突，美國可能對歐洲實施新一輪關稅。Fb股價早段跌0.7%至274.92美元；亞馬遜股價早段升1.2%至3,156.87美元。

摩根大通將向美國監管機構支付2.5億美元罰款，就其資產和財富管理業務內部監管不足一事和解。摩通股價早段跌1.4%至121.49美元。

服裝零售商Gap上季每股盈利25美仙，遜預期，主要受市場推廣和運送成本上升影響，期內網上銷售按年勁增61%。Gap股價早段挫17.6%至22.13美元。

疫情下個人電腦(PC)需求增長，帶動戴爾上季收入增長2.8%至235億美元，同業惠普公司(HP Inc)期內收入雖跌約1%至153億美元，仍雙雙優於市場預期。戴爾股價跌2.2%至68.74美元；惠普股價則漲5.2%至22.9美元。

正值美國新冠肺炎確診個案創新高，部分州份再次收緊防疫限制措施，股市強勁的表現令不少市場人士感意外。不過，不少大行續唱好，高盛預期標指明年底或升至4,300點，主要受惠盈利和經濟活動反彈；摩根大通預期標指明年初可升至4,000點，明年底進一步升至近4,500點。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020