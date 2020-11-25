【全球攬炒】英國300年最慘！今年GDP料縮11.3%

外國傳媒報道，英國成為今年受疫情嚴重打擊的國家之一，該國預算責任辦公室預測，今年國內生產總值(GDP)料勁縮11.3%，創300年以來最大跌幅，而直到2022年第4季，GDP增長才可能恢復到疫情前水平。

據最新預測，英國今年GDP將萎縮11.3%，然後在2021年增長5.5%、2022年增長6.6%，並在之後逐年增長2.3%、1.7%和1.8%，預計到2022年第4季才可能回升至疫情前的水平。

今年英國的借貸總額將達3,940億英鎊，約佔GDP的19%，達二戰後和平時期的最高水平，接着借貸總額將在2021年降至1,640億英鎊、2022到2023年降至1,050億英鎊，其後將降至約1,000億英鎊，約佔英國GDP的4%。

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