利福遭削評級展望至「負面」

穆迪表示，此舉反映該機構預期利福國際的信用指標在未來數年將維持疲弱，因為收購英國物業將會延遲公司去槓桿。再者，其啟德商業地項目的巨額資本開支，會減少公司營運現金流。穆迪預計，利福調整後淨債務將從今年6月的110億元，增加到今年底的140億元，並在未來幾年維持較高水平。

此外，該行預計，利福經調整淨債務對除息、稅、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)比率將自去年的3.5倍，增至今年的9.2倍，並預計明年仍會維持在6.8倍，主要因為疫情令債務水平上升及收入下降。

實際上，穆迪在8月中旬已將利福國際的企業家族評級(CFR)，由「Ba1」降至「Ba2」；當時又將由利福國際擔保、由LS Finance(2022)Limited和LS Finance(2025)Limited發行的優先無擔保債券之評級，由「Ba2」降至「Ba3」。

至於穆迪當時下調評級的原因，是指利福國際增加金融資產投資的同時，新冠肺炎疫情及經濟收縮，將導致該公司的盈利及現金流顯著減少，穆迪預期利福國際的淨槓桿水平會持續上升。

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