《明報》母企世界華文半年轉蝕3821萬

公司預計，未來數月市況將困難重重及極具挑戰，預期在本財政年度剩餘時間內其業務所在國家的經濟不會有太大改善。

上半財年，世界華文媒體營業額按年顯著下跌62.22%至5,459.1萬美元。公司未有詳列在香港保就業計劃取得多少補貼，但是就表示本期取得合計752萬美元的政府補貼，包括海外政府的出版物補貼172.2萬美元，以及來自香港、馬來西亞及海外政府的工資補貼合共579.8萬美元。

期內，該公司錄得EBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷前)虧損168.1萬美元，去年同期盈利965.3萬美元。

公司過往收入貢獻最大的馬來西亞及其他東南亞國家出版及印刷業務，由2019年同期的除所得稅前盈利452萬美元，轉為本期虧損361.9萬美元。香港及台灣出版及印刷業務，亦錄得除所得稅前虧損98.5萬美元。

該公司旅遊及與旅遊有關服務業務亦按年盈轉虧，虧損80.3萬美元，去年同期盈利430.7萬美元，主要原因是許多國家因應新冠肺炎疫情而實施關閉邊境及旅遊限制措施，導致觀光及旅遊業陷於癱瘓。

期內，萬華媒體營業額按年急降45.01%至2,077.7萬港元，期間錄得租賃修改產生之一次過其他收益171.2萬港元，以及政府保就業計劃資助480.7萬港元。公司預期，下半財年將極具挑戰。

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