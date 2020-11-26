歐股個別發展　維珍金融挫7%

歐洲股市收市周三(25日)個別發展，英國富時100指數收報6,391點，跌41點或0.64%；法國CAC指數收報5,571點，升12點或0.23%；德國DAX指數收報13,289點，跌2點或0.02%。

雀巢宣布向Food Wise出售銀鷺花生牛奶和銀鷺罐裝八寶粥業務，惟交易未披露作價，雀巢股價收市微升0.16%。

維珍金融(Virgin Money)因新冠肺炎疫情導致5.01億英鎊貸款損失，股價全日跌7%。

家居裝修零售商Kingfisher以1,000萬歐元的價格收購了法國企業NeedHelp，進一步打入了家庭維修和裝修市場。Kingfisher股價收跌1.19%。

外電報道，在過去兩周對26位基金經理、分析師及經紀商進行的調查顯示，隨着經濟活動在疫情後逐步恢復正常，預計歐股主要指數Stoxx 600在2021年底將升至430點，略低於2020年2月的歷史高位。此外，到明年底，德國DAX指數將達到14,500點，英國富時100指數將達到6,900點，法國CAC 40指數將達到6,172點，意大利FTSE MIB指數將達到24,000點，西班牙IBEX指數將達到9,000點。

另外，歐洲央行在3月份要求歐元區各銀行暫停派息，投資者關注何時才可恢復。英國《金融時報》報道，歐央行監事會副主席Yves Mersch稱，如果銀行讓監管機構信服其資產負債表能夠抵御新冠疫情的經濟和金融衝擊，明年將開始取消暫停派息的禁令。

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