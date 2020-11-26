疫情引爆人口危機！意大利生育率恐續創150年新低

新冠肺炎疫情肆虐全球，意大利統計局最新公布的預測顯示，疫情恐使意大利已創下歷史新低的出生率雪上加霜，今明兩年出生嬰兒數目將進一步下滑。

外媒報道，意大利國家統計局(ISTAT)局長GianCarlo Blangiard早前向國會議員說明這項人口預測時指出，意大利去年出生嬰兒數為42萬，降至150年來的低點，但今年可能再減至40.8萬，明年更跌至39.3萬。

Blangiard說：「由近來多個事件所導致的恐懼和不確定氛圍，加上財務困窘... 將對意大利夫妻生育產生負面影響。自2015年以來重創意大利的人口衰退很嚴峻，並且演變為意大利歷來絕無僅有的真正崩盤局面，除非我們再度回到1917年及1918年，經歷第一次世界大戰與西班牙流感的嚴重效應。」

疫情自今年初起影響意大利，導致該國經濟癱瘓的全國封城所引發的危機對於婦女和年輕人的影響格外嚴重。

為應對新一波疫情蔓延，全國實施夜間宵禁，酒吧與餐廳提前關門，使餐飲業受創最深，而疫情最嚴重的地區甚至實施更嚴格的管制。

根據ISTAT公布的數據，封城期間民眾更可能失業，並發現復甦更遲緩，今年2月至9月期間，婦女就業率下降1.9%，男性則下降1.1%。

意大利國家統計局警告，疫情引發的危機「加劇現有勞工市場的不平等」。

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