紐約期金收市微升　守穩1800美元關

國際金價周三(25日)微升，紐約12月期金收報每安士1,805.5美元，升90美仙或0.1%。美匯指數報91.99，跌0.25%。

TD Securities商品策略主管Bart Melek表示，美元下滑，加上金價在1,800美元水平有技術支持，促使更多人增加黃金持倉。

他續說，相信未來6個月會非常困難，因為經濟增長情況恐非常低，同時政府和央行將需要大大增加刺激措施，以確保新一輪新冠肺炎疫情引發長期經濟表現疲弱。

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