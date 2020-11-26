聯儲議息紀要：評估了資產購買計劃行動選項

美國聯儲局公布11月議息的會議紀要，指該局官員在會議中詳細討論了資產購買計劃，評估了一些適宜的行動選項，但未有具體時間表，但大多數許多官員傾向於先縮減資產購買力度，然後再考慮加息。

許多官員認為，債券購買有助於防範若干風險，且很快就需要強化債券購買指引；另有大多數與會官員傾向於將債券購買行動與經濟結果掛鉤。

會議紀要又稱，一些官員認為，重大財政支持的可能性降低，增加了前景的不確定性。少數幾名官員認為，有必要延長針對新冠肺炎疫情的那些緊急貸款計劃，還有少數官員擔憂小公司的融資情況。

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