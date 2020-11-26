【專家點評】施羅德：能源轉型4大投資領域

能源轉型所指的是從化石燃料(石油、天然氣及煤炭)為基礎的能源體系轉向以潔淨、可再生電力為主導，目的是減少能源相關的二氧化碳排放量。

生產可再生能源無疑是能源轉型中最主要的環節，但這只是轉變過程中的其中一個範疇。

在未來，能源轉型將會為整個能源體系帶來變革，並將是長線的投資機會。我們認為有4個投資領域較為突出，除了可再生能源發電，還有能源儲存、電動交通基建設施，以及電力傳輸和配送網絡。

【潔淨能源發電】

生產潔淨能源是轉型的第一步，各國政府一直以財政補貼或其他政策支持，以鼓勵市場發展。因此，生產潔淨能源也許是能源轉型中較領先的投資領域之一。

由於技術及規模經濟效益日漸進步，意味着可再生能源現已可以與化石燃料一樣具備成本競爭力，即使沒有財政補貼亦然。此外，消費者對於減排技術(如電動汽車)的青睞亦將推動對潔淨能源的需求增長。

當能源生產逐步朝着潔淨能源的方向邁進時，具備可再生能源專業知識的公用事業公司顯然將迎來一些新的機會，並惠及專注開發及管理可再生能源資產的小型獨立發電商。目前，這些小型發電商的數目正在快速增加。另外，可再生能源設備(如風力渦輪機及太陽能面板)生產商亦將受惠。

除了可再生電力之外，氫氣亦具備成為低碳經濟主要燃料的龐大潛力。氫氣幾乎可以替代天然氣在現時經濟體系中的所有用途，並可以在許多非電力行業中取代煤炭及石油的應用。

不過，當與風力和太陽能發電比較時，環保氫氣的生產成本仍遠高於其他高碳燃料。隨着歐盟、日本、韓國及美國紛紛以提高潔淨氫氣在經濟體系中的應用為目標，這種情況或會在未來幾年改變。

【電力傳輸及配送】

以風力和太陽能等方式生產可再生能源需要面臨一些特定的挑戰。最適合生產可再生能源的地點(如風力較強或太陽輻照量較高)往往都不是電力需求最大的地方。因此，連接新的可再生能源項目至電網將帶來與管理大型電力傳輸系統公司相關的投資機會。

輸電線的需求增加將為電纜及其他電力設備帶來新的需求，從而亦使這些市場受惠。為了應付可再生能源的發展，全球電纜的長度和變壓器的數量將需要在2050年前增逾一倍。否則，風力及太陽能發電場將會被閒置，而且無法將電力輸入到電網當中。

同時，電力需求增長超過其他能源意味着供電網絡每天的輸電負荷將會提高。許多現有的電網均需要進行更換或升級，以應付增加的負荷，同時避免頻繁斷電。

另外，為了妥善管理顯著增加的電力需求，整個電力配送網絡都將需要配備更強大和更智能的技術。除了負責上述網絡的公用事業公司將充分受惠外，關鍵電力部件(分站、變壓器等)製造商亦將受惠。

此外，盡可能提高網絡輸電效率亦同樣重要。受配電系統效率不足影響，由電網傳輸造成的電力損失平均佔發電總量的5至10%。這方面仍有待改進。

【能源儲存】

正如可再生能源發電的地方通常與需求所在地不一致的問題那樣，發電的時間與電力需求高峰往往亦不一致。雖然風力和陽光最強的時候能夠以低成本生產大量電力，但在沒有日光或沒有風的日子又會如何呢？

能源儲存正好是這個問題的答案。儲存方案有助解決供電斷斷續續的問題，並確保電力能夠在有需要時提供穩定的供應。隨着電力儲存需求變得更明確，專業電池營運商以及設計和製造電力儲存產品的公司亦得以應運而生。

【電動交通基建設施】

當考慮到電力需求將隨着電動汽車的普及而產生變化時，人們對電力儲存的需求自然變得更為明確。無論是在家還是出門在外，能夠為電動汽車充電都將變得更為重要。隨着全球各地的電動汽車數量不斷增加，充電站的數目亦需要相應增加。

由製造、安裝及營運充電站而來的龐大盈利潛力已吸引了眾多企業參與投資，包括公用事業公司和單純提供充電服務的新公司，甚至連石油及天然氣鉅頭亦希望分一杯羹。

施羅德投資管理（香港）

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