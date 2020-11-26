ESR附屬出售日本倉庫物業　料確認約20億日圓收益

買方Tanto TMK乃成立為集團管理的基金RJLF III的投資公司，於公告日期由RW HO A Pte. Ltd.全資擁有。於出售事項完成前，集團將聯同另外兩名RJLF III投資者投資於RW HO A Pte. Ltd.。ESR Investor 3 (Cayman), Ltd.將以認購價24.025億日圓認購相當於RW HO A Pte. Ltd.約14.3%之RW HO A Pte. Ltd.股份。認購事項的所得款項將由RW HO A Pte. Ltd.用於為買方提供資本，以支付轉讓協議項下的代價。集團擔任買方的資產管理人。

出售事項完成後，集團將通過於買方的少數股東權益而繼續持有於該信託及東扇島地皮的間接權益，並將通過管理基金收取開發費及經常性費用。

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