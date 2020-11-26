【股市權法】金曹：恒指明年初料上試28700

現時估計後市支持位在26,200點，即試跌至25,700點也會出現V形反彈，好友大戶在11月初加好倉，怎會只炒1,000點，估計要到2021年初才食胡。通常一季波幅約12%，現目標睇25,700點x1.12，大概是28,700點附近。事實上，12月期權也非常活躍，已由月初26,600點調高到27,600至28,000點水平，表示11月結算應可高於26,000點，而12月年結樂觀可睇27,600點樓上。然而，恒指升到27,300會出現技術阻力位，或許會出現反覆才向上。

周二，外媒指美國總務署(GSA)發信確認拜登為侯選總統，可以展開政府移交工作，即動用美國政府的資源及安排新內閣。被市場認為是大鴿派兼對華比較溫和的前聯儲局局長耶倫被提名接手做美國財長，預計可順利在參議院通過，貨幣寬鬆政策應會令美匯下跌，有利中港股市。

拜登確認可以上任，特朗普成功司法覆核挑戰或美國社會引起內戰的機會很微，美國很大機會能由親近華爾街的資本勢力主導，策略可能由特朗普的單邊主義，增加關稅及經濟制裁，變成以美元霸權及金融力量為主調，在全球四圍低買高沽向美國經濟輸送利益。日本股市就首先大升，早前「股神」巴菲特已買入日資貿易公司，因亞洲區抗疫有力，又簽了條款跟中國大做生意，若運氣好明年可以舉辦奧運，怎會不升？

期權及程式交易專家 金曹

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