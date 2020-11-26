【股民熱話】舊經濟概念謀翻身　關注4大藍籌股！

●友邦保險

友邦主要受惠於亞太區經濟復甦，尤其內地開放金融服務市場，2021年其中國業務表現值得憧憬，再加上考慮到息率及股市因素，估值有上調空間，中長線90元樓下可留意分注收集機會，主要支持在78至80元水平。若業績對辦，未來1年股價有望呈一浪高於一浪。

●創科實業

主要受惠於美國疫後經濟復甦，雖然如今美國兩黨尚未就刺激經濟方案達共識，但相信未來1季終會落實。隨着疫苖面世，以及新政府底定，美國經濟有望迎來遲來的復甦。創科主營美國電動工具市場，料業務可受惠，股價回落90元水平可留意分注吸納機會，中線目標再挑戰120元關，穿80元止蝕。

●蒙牛乳業

內地奉行內循環戰略，主力發展內需市場，本土品牌崛起，加上內地致力強化本土乳品品牌，蒙牛的內需概念可捧。每次回落至50天線(現處38.3元)水平，可留意分注收集機會，中線目標再衝43元關，穿35元止蝕。

●恒基地產

現價往績市盈率9.2倍，息率1.8厘，市帳率0.48倍，中線估值具吸引力。香港正經歷最嚴峻的一波疫情，對景氣的負面影響，有望在今年底明年初到達頂峰。展望2021年首季經濟前景有望改善，尤其是內地經濟景氣穩定帶來支持。近月地產股氣氛改善已率先反映預期，預計升勢可於未來6個月延續。此外，不能忽視的是恒基系公司具重組概念，攻守兼備。短線可先落一注，28至30元再加一注，6個月目標挑戰36至38元區域，穿26元止蝕。

補充一句，筆者早前已提過，12月港股可能尚有一跌，才會進入明年的反彈浪，故即使有更好的對象，宜採分注收集策略，保留實力，耐心等候執平貨的機會！

東網產經專欄作者 帥哥

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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