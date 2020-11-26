【市前重點睇】道指跌173點　油價續升

●美匯指數92水平上落；港匯處7.7512；離岸人民幣(CNH)報6.5667；美元兌日圓報104.4；歐元企1.1916；英鎊升上1.3384。金價處1,808美元水平。布油升上48.61美元；紐油見45.8美元。道指期貨升約30點。

●美國財長姆紐欽周三(25日)否認與聯儲局不和的傳言，稱在新冠肺炎疫情引發美國經濟下滑期間，他一直跟聯儲局主席鮑威爾保持密切合作。

●港股ADR指數收報26,668點，跌1點。

●即月恒生指數夜期收報26,687點，升42點，高水17點，成交15,005張。

●道指收報29,872點，跌173點或0.58%；標指收報3,629點，跌5點或0.16%；納指收報12,094點，升57點或0.47%。

●美國上周首次申領失業救濟人數意外增加3萬人，至77.8萬人，為5周高，有別於市場預期降至73萬人。

●美國10月耐用品訂單升1.3%，升幅高於市場預期的0.8%，前一個月升幅向上修訂為2.1%。

●美國聯儲局公布11月議息的會議紀要，指該局官員在會議中詳細討論了資產購買計劃，評估了一些適宜的行動選項，但未有具體時間表，但大多數許多官員傾向於先縮減資產購買力度，然後再考慮加息。

●紐約12月期金收報每安士1,805.5美元，升90美仙或0.1%。

●紐約1月期油收報每桶45.71美元，升80美仙或1.78%；布蘭特1月期油收報每桶48.61美元，升75美仙或1.57%。

●英國富時100指數收報6,391點，跌41點或0.64%；法國CAC指數收報5,571點，升12點或0.23%；德國DAX指數收報13,289點，跌2點或0.02%。

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