【專家點評】古勝：石藥股價大跌 重現值博空間？
2020年11月26日 08:15
東網電視更多新聞短片
港股周三(25日)一度升穿27,000點關口，惟收市回順僅升81點，收報26,669點，成交額增至1,780億元，港股又再高開低收，反映上方阻力頗強。惟目前環球市股市做好，支持市場對利淡因素似而不見，反而放大炒作新冠疫苗效用、全球經濟有望復甦，以及美國總統權力順利交接等利好因素，各位看官真係要提高警覺，皆因世事從來都是一波三折。
反而個別跌得低殘的股份可以留意吓，就好似貴為藍籌之一的石藥(01093)，近日股價已跌至主要支持位，值得睇多眼。先參考大行評價，麥格理指石藥第3季收入增長在藍籌股製藥板塊中算最好，但市場憂慮下月國家醫保藥品目錄的降價影響其收入。而該行預期其產品「恩必普」降價30%，幅度算溫和，料可通過擴大銷售來紓緩，尤其是進入低線城市及農村。將其目標價上調至13.91元，重申「跑贏大市」投資評級，更建議於12月初發布國家醫保藥品目錄降價通知後「撈底」。
最後睇其股價，以月線圖作參考，石藥目前見雙頂回落，分別於2019年11月中及今年8月底升穿11元後回落，而昨收報7.76元，已由高位回落逾3成。目前股價貼近頸線位即7元水平，建議貼近7元分注收集，中線阻力位11元，收市確認跌穿7元要止蝕。
東網產經專欄作者 古勝
--------------------------
「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按
．公居屋貸款
．中小企貸款
．業主私人貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020