【專家點評】古勝：石藥股價大跌　重現值博空間？

港股周三(25日)一度升穿27,000點關口，惟收市回順僅升81點，收報26,669點，成交額增至1,780億元，港股又再高開低收，反映上方阻力頗強。惟目前環球市股市做好，支持市場對利淡因素似而不見，反而放大炒作新冠疫苗效用、全球經濟有望復甦，以及美國總統權力順利交接等利好因素，各位看官真係要提高警覺，皆因世事從來都是一波三折。

最後睇其股價，以月線圖作參考，石藥目前見雙頂回落，分別於2019年11月中及今年8月底升穿11元後回落，而昨收報7.76元，已由高位回落逾3成。目前股價貼近頸線位即7元水平，建議貼近7元分注收集，中線阻力位11元，收市確認跌穿7元要止蝕。

東網產經專欄作者 古勝

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