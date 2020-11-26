融創中國發行額外票據及要約回購2021年到期優先票據

按照公司目前意向，本次要約的票據的最高接納金額將不超過同步額外票據發行的本金總

額。就票據本金額中每1000美元而言，應付獲接納購買票據的合資格持有人的票據購買價將為1008.5美元，並將支付所有根據要約獲接納購買票據的本金額應計未付之利息。

要約乃公司積極管理負債及優化債務結構所作出的努力之一。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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