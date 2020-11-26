融創中國發行額外票據及要約回購2021年到期優先票據
2020年11月26日 08:15
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融創中國(01918)公布，公司提出要約，購買部分未償還，於2021年到期，年息8.375%的優先票據。截至公告日期，票據未償還本金餘額為5.614億美元。另外，公司正同步進行額外票據發售，並擬使用同步額外票據發行所得款項及內部資源撥付要約所需資金。
按照公司目前意向，本次要約的票據的最高接納金額將不超過同步額外票據發行的本金總
額。就票據本金額中每1000美元而言，應付獲接納購買票據的合資格持有人的票據購買價將為1008.5美元，並將支付所有根據要約獲接納購買票據的本金額應計未付之利息。
要約乃公司積極管理負債及優化債務結構所作出的努力之一。
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