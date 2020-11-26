德信中國建議發行優先票據及要約購買2021年到期票據

2020年11月26日 08:16
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    德信中國(02019)公布，建議以現金要約購買高達最高接納金額的發行在外2021年到期的3億美元，年息12.875%的優先票據。據公司目前意向，最高接納金額將為9,000萬美元。應付予的購買價將相等於2021年票據每1000美元本金額1022.5美元，以及支付應計利息付款。公司擬使用內部撥資及同步新資金發行所得款項為要約提供資金。
    另外，公司建議發行優先票據，擬使用所得款項淨額償還現有境外債務。
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