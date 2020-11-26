指摘協助伊朗導彈計劃 美制裁5中俄公司
2020年11月26日 08:18
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美國周三(25日)宣布，把5間中國及俄羅斯的公司列入制裁實體清單，指摘這些公司協助伊朗的導彈發展計劃。
被加入制裁名單的兩間中國公司包括Chengdu Best New Materials Co.和 Zibo Elim Trade Company，另外俄羅斯公司 Nilco Group、Elecon和Aviazapchast亦被制裁。
美國國務院伊朗事務特使艾布拉姆斯(Elliott Abrams)周三表示，華府將在未來數星期，「直到明年1月20日(新總統上任日期)」都會繼續向伊朗施壓，財政部會就軍備、大殺傷力武器和人權問題，向伊朗實施新的制裁。
宣稱勝出美國總統選舉的拜登曾表示，若伊朗重新遵守承諾，美國將重返奧巴馬年代的伊朗核協議。不過艾布拉姆斯形容，像開燈一樣扭轉對伊朗政策是錯誤的，他敦促拜登，應該利用收緊了的制裁向伊朗施壓，達成能夠減低伊朗威脅的協議。
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