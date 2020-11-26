【專家點評】陳蓓敏：油價做好 中石油較落後可追
2020年11月26日 08:30
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G20峰會結束，雖然各國希望在疫情、環保、貿易上能有改善空間，但仍在討論層面。為應對氣候變化的巴黎協定，特朗普再次抨擊會對美國造成經濟的傷害，特朗普決定退出這協議。中國堅守承諾減碳排放。有報道指拜登有意提名耶倫作為下屆財長，華爾街受憧憬造好。明天為美國感恩節，道指和納指創新高。德國公布第三季度國內生產總值(GDP)終值按季升8.5%，勝預期8.2%，因受家庭支出和出口急增推數。
受外圍股市做好，恒指昨曾破27,000關口，以金融股帶動，滙豐控股(00005)單日升7%，市場預期明年恢復派息。友邦(01299)和平保(02318)分別升1.75%和2.5%。特首公布施政報告。為支持香港經濟地位，今日起政府撤銷非住宅物業雙倍從價印花稅。在香港上市未有盈利的生物科技公司，符合特定條件下納「互聯互通」的選股範圍，此兩項稍引起市場注意，其他施政只屬維穩乏味。
澳門在疫情下舉行格蘭披治大賽車，為期三天，澳門旅遊局稱錄得28,000人次旅客入境，為過去9個月最大單日人數。是次賽事，可為中﹑港作疫情下大型活動試溫石探試。
外圍油價做好，周二油價升約4%。市場憧憬未來經濟納入正軌，增加油需求。油組國將在十二月初會議。估計年內油價穩守40美元關口以上。昨日三大油股，以中海油(00857)升幅表現最好，升4.4%，中石油(00386)為次位。建議候低吸納落後中石油。向上阻力位3元，向下止蝕2.3元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082。作者、客戶持有滙豐及中石油)
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