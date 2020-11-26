【專家點評】陳蓓敏：油價做好　中石油較落後可追

G20峰會結束，雖然各國希望在疫情、環保、貿易上能有改善空間，但仍在討論層面。為應對氣候變化的巴黎協定，特朗普再次抨擊會對美國造成經濟的傷害，特朗普決定退出這協議。中國堅守承諾減碳排放。有報道指拜登有意提名耶倫作為下屆財長，華爾街受憧憬造好。明天為美國感恩節，道指和納指創新高。德國公布第三季度國內生產總值(GDP)終值按季升8.5%，勝預期8.2%，因受家庭支出和出口急增推數。

澳門在疫情下舉行格蘭披治大賽車，為期三天，澳門旅遊局稱錄得28,000人次旅客入境，為過去9個月最大單日人數。是次賽事，可為中﹑港作疫情下大型活動試溫石探試。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082。作者、客戶持有滙豐及中石油)

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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