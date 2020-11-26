【港股開市】ATMX做好　滙豐回吐逾1%

港股開市靠穩，恒生指數升25點，報26,695點；國企指數高開22點，報10,579點；科技指數升62點，報7,983點。

藍籌股個別發展，藥明生物升1.1%表現最佳；華潤置地跌2.5%，是表現最差藍籌。

大型科網股撐市，阿里巴巴升1.1%報270港元；騰訊高開0.9%報578.5元；小米集團升0.2%報26.2元，合共貢獻恒指41點。美團升1.7%，報298.6元。

昨日急升的滙豐控股回吐1.6%，開市報41.65港元。其他金融股窄幅上落，香港交易所升0.9%表現較佳；中國平安升0.3%；友邦保險升0.1%；工商銀行及建設銀行跌0.2%及0.7%。

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