長城一帶一路復牌飆近28%　逾半股份已被接管

公司公布，董事會於11月24日接獲誠駿法証及企業重整有限公司之袁子俊(接管人)之函件，內容有關於2019年1月23日，根據由香港長城一帶一路有限公司、彭明、曹暉、Ho Man Kei、黃學文、Ng Ka Yung、Mak Ka Man、Leung Pak Kei及Zou Yayan(統稱押記人)與譚毓楨(承押人)於2019年1月23日訂立之多項股份押記，已就合共5.335億股委任接管人。

押記股份共佔公司已發行股本約50.8%。接管可能導致向其他第三方買家出售押記股份，繼而可能於任何買方及與其一致行動的人取得公司表決權30%或以上持有量之情況下，觸發根據收購守則作出強制全面要約之責任。

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