調查：66%港人感疫下管理財務更困難　中年人投資更進取

渣打銀行最新的環球調查顯示，新冠肺炎疫情令大部分香港人在管理財務時變得更困難，不少人選擇增加投資以達成財務目標。

調查顯示，約66%受訪港人認為自疫情爆發以來，管理財務愈見困難。為改善財務狀況，28%有最少一項財務目標的受訪者表示調整了每日的使費預算，38%表示曾檢閱手頭的儲蓄或投資，以獲取更佳回報。

33%港人表示在過去1個月曾增加投資。在不同的年齡組別中，以45至54歲最為進取，47%人表示曾分配更多資金用於投資。然而，34%來自此組別的受訪者對他們的儲蓄和投資回報感到滿意，比率高於較年輕的群組。

調查又發現，不少港人在疫情前已經有使用如流動錢包等的數碼渠道管理日常財務，而且反應正面。未曾使用數碼渠道的受訪者中，46%人都表示計劃未來3年開始使用財務管理/預算手機應用程式；49%人表示會開始使用儲蓄/投資手機應用程式。

由於有更多人應用新科技協助管理財務，這或許能夠解釋為何在目前的疫情和經濟動盪下，很多人對達成長遠財務目標仍然充滿信心。在香港，4成人對達成財務目標更有信心，而45歲以上的人較年輕人信心更大。

渣打香港財富管理部主管潘偉勇表示，自疫情開展以來，注意到數碼財富管理工具的使用量大幅上升。例如，該行通過數碼渠道進行的單位信託基金交易在今年首9個月按年急升超過兩倍，同期的外匯交易量亦上升近5成。該行會致力投資及提升數碼平台，以協助客戶以更高效及方便的方式管理財務。

是次研究共分為3階段，旨在探討新冠疫情如何改變生活方式，以及哪些變化將繼續保留。第3階段在今年9月底至10月初進行，共訪問了12,000名來自渣打12個市場──香港、印度、印尼、肯亞、中國內地、馬來西亞、巴基斯坦、新加坡、台灣、阿聯酋、英國及美國──的成年人。

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