新冠肺炎：埃克森美孚擬加拿大裁減300個職位

外媒報道，美國石油巨頭埃克森美孚(Exxon Mobil)計劃將在加拿大裁減300個工作職位，該公司股價周三(25日)收報40.81美元，跌2.79%。

近來全球不少石油企業削減開支，以應對油價暴跌對公司造成的經營困境。埃克森美孚表示，作為集團削減開支計劃之一，公司將在加拿大裁減300個工作職位，希望藉此確定成本效益並提高公司長期競爭力。

據悉，埃克森美孚本輪涉及裁員的業務，將包括皇家石油(Imperial Oil)、埃克森美孚加拿大，以及埃克森美孚商務中心等。

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