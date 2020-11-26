全球經貿戰：印度延長華進口Apple及小米產品通關時間

外電引述消息指，隨着中印緊張關係升溫，印度對來自中國進口的蘋果公司(Apple Inc.)以及小米等產品通關時間延長達兩個月或以上。

報道指，過去向印度的質量控制機構提交的申請通常在15分鐘處理完畢，但現時部分申請需時長達兩個月，甚至更長時間。

據悉蘋果公司新推出的iPhone 12亦受到影響，蘋果公司印度管理層已要求當局加快審批，並保證蘋果公司會繼續擴張在印度的組裝業務。目前尚不清楚iPhone 12審批程序被延長了多久，蘋果公司亦未有就有關消息回覆。

截至周三(25日)，印度當局網頁顯示仍有逾千份涉手提電腦、平板及其他設備的申請待批，當中有逾600份已等待超過20天。

自中印邊境爆發衝突後，印度政府早已宣布禁止177款中資流動應用程式(App)，周二(24日)再禁止43款App，其中包括中國阿里巴巴旗下支付寶多款App在內。

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