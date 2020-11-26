Facebook就美國隱私案達和解　再又遭南韓政府指控

外媒報道，Facebook已就美國歷史上規模最大的消費者隱私案達成和解，但對於有資格在本案中獲得賠償金的600萬伊利諾伊州居民而言，只有大約4分之1將從該公司拿到賠償。

在周一(23日)的索賠截止日期過後，據法庭收到的相關統計結果顯示，在Facebook支付的6.5億美元和解金中，約有3分之1將被撥用於律師和行政費用，而大約157萬人很可能將會拿到每人300多美元的賠償金。

在這宗集體訴訟中，Facebook被控未經同意就利用其照片標記功能來收集用戶的生物特徵圖像。

此外，亦有外電報道，南韓政府指控，Facebook曾在用戶不知情的情況下，擅自讓第3方機構取得相關個人資料，因此開罰Facebook共67億韓圜(約5,100港元)，並且要移送檢方進行刑事調查。

南韓今年8月甫成立的個資保護委員會(PIPC)指控，2012年5月至2018年6月間，南韓1,800萬臉書用戶中，至少有330萬用戶的個人資料，曾在其不知情的情況下，被Facebook擅自挪用給其他營運商，因此裁罰Facebook67億韓圜。

PIPC解釋，當用戶透過臉書登入某營運商的時候，用戶的好友訊息會在未經本人同意的情況之下，被Facebook提供給營運商。PIPC表示，除了發款之外，還要將案件移交檢察單位以進行刑事調查。

報道引述Facebook南韓辦公室發言人表示，PIPC的調查結果尚未完全瞭解而無法多談，但是對於Facebook已盡可能地配合PIPC的調查，仍被移交刑事調查一事表示「遺憾」。

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