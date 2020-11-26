【專家點評】彭偉新：科技股走弱　港股短線或跌至...

由於恒指周三(25日)已完全收復由今年7月7日見高位回落的所有跌幅，不過，未能企穩在該水平之上，若果最終未能在短期內重上26,782點以上，可能會觸發進一步的回調，令到恒指可能會回調至20天線水平。暫時恒指仍然宜守穩在10天線之上，若失守，恒指相信要退守20天線見25,800點。

而股價自去年4月反彈上6.84元水平見頂後，股價持續下跌，並在守250天線後，沿着50天線一直下跌，而且更一直跌至今年3月低位見2.88元水平後，才正式見底反彈，股價於7月成功收復了所有的移動平均線阻力後持續向上，更成功收復了所有的跌幅，重返去年4月的高位，最高曾見7.53元，雖然昨日股價因折讓14%進行配股而下跌，不過，最後跌幅只有8.5%，稍為失守10天線及去年4月的高位，只要股價能即時反彈及重返6.84元，反彈走勢仍然可以持續。

以昨日收市價6.7元以及合理估值7.7元計算，潛在升幅可以達到15%，投資者可以在6.7元水平買入，上望7.70元，至於短期的主要支持20天線6.3元，失守宜先行沽出。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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