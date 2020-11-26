【專家點評】彭偉新：科技股走弱 港股短線或跌至...
2020年11月26日 10:25
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港股周三早上曾一度跟隨美股急升，恒指曾升上最高位見27,040點，曾升破今年7月7日高位26,782點的阻力。不過，推動恒指上升的主要動力均集中在傳統股份上，包括滙豐控股(00005)、本地地產股等，不過，該等股份的反彈動力一向較弱，而且持久力亦欠奉，因此，恒指在上午急升過400點後即失幅大為收窄，而且整體的資金流由最多時達到54.8億港元縮減至45億港元，反映出高位開始有投資者進行減持，特別是早前力撐港股上升的大型科技股開始無法跟隨美國科技股向好，或會成為短期拖累大市回落的主要壓力。
由於恒指周三(25日)已完全收復由今年7月7日見高位回落的所有跌幅，不過，未能企穩在該水平之上，若果最終未能在短期內重上26,782點以上，可能會觸發進一步的回調，令到恒指可能會回調至20天線水平。暫時恒指仍然宜守穩在10天線之上，若失守，恒指相信要退守20天線見25,800點。
中國宏橋(01378)剛以每股6.3元的價格完成3.075億股的配售，雖然股價折讓近14%，不過主要是配售予大股東宏橋控股，集資淨額共得約為19億港元。而是次配股集資主要是為集團進一步擴大業務及提高研發能力，尤其是會投入約9.5億港元於發展再生鋁及輕量化材料生產線，有助提升集團的整體盈利及毛利能力。市場預期內地鋁品市場需求在明年的增長會加快至4.8%，帶動集團的每股盈利可以提升至0.93元人民幣，若果以現時的預測市盈率7.5倍計算，估值可達到7.7元水平。
而股價自去年4月反彈上6.84元水平見頂後，股價持續下跌，並在守250天線後，沿着50天線一直下跌，而且更一直跌至今年3月低位見2.88元水平後，才正式見底反彈，股價於7月成功收復了所有的移動平均線阻力後持續向上，更成功收復了所有的跌幅，重返去年4月的高位，最高曾見7.53元，雖然昨日股價因折讓14%進行配股而下跌，不過，最後跌幅只有8.5%，稍為失守10天線及去年4月的高位，只要股價能即時反彈及重返6.84元，反彈走勢仍然可以持續。
以昨日收市價6.7元以及合理估值7.7元計算，潛在升幅可以達到15%，投資者可以在6.7元水平買入，上望7.70元，至於短期的主要支持20天線6.3元，失守宜先行沽出。
京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)
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