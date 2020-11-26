新冠肺炎：日本因疫情被解僱人次突破7.3萬

日本媒體報道，據日本厚生勞動省最新數據，截至上周五(20日)，因受新冠疫情而遭到解僱突破7.3萬人次。

數據顯示，上述日本因疫情被解僱的7.3萬人次，較上周增加1,990人，其中臨時工等另有員工728人。

從各都道府府縣來看，以東京解僱的人數最多，達1.77萬人，其次為大阪府、愛知縣，遭受解僱人數分別為6,403人和4,088人。以行業來看，製造業的解僱人數達1.41萬人最多，其次為餐飲業及零售業，解僱人數分別為1.06萬人及9,834人。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020