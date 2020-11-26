新冠肺炎：日本因疫情被解僱人次突破7.3萬
2020年11月26日 10:31
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（Getty Images圖片）
日本媒體報道，據日本厚生勞動省最新數據，截至上周五(20日)，因受新冠疫情而遭到解僱突破7.3萬人次。
數據顯示，上述日本因疫情被解僱的7.3萬人次，較上周增加1,990人，其中臨時工等另有員工728人。
從各都道府府縣來看，以東京解僱的人數最多，達1.77萬人，其次為大阪府、愛知縣，遭受解僱人數分別為6,403人和4,088人。以行業來看，製造業的解僱人數達1.41萬人最多，其次為餐飲業及零售業，解僱人數分別為1.06萬人及9,834人。
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