港股格局：許繹彬料大市續反覆 領展攻守兼備
2020年11月26日 10:34
東網電視更多新聞短片
港股周四早間走勢反覆，耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，拜登成為美國新一任總統已成不爭的事實，市場終於消除政治上不明朗因素，拜登擬提名聯儲局前主席耶倫出任財長，也是對美國經濟一個大喜訊，料道瓊斯指數在突破3萬點後將徐徐上掦，傳統股份如銀行及建築亦會跟隨大市向好。
他指出，恒指近日升勢明顯較為含蓄，成交持續萎縮，北水力度轉弱，加上疫情第四波再度肆虐，為港股帶來不明朗因素，升勢自然受阻。加上《施政報告》沒有為市場帶來驚喜，市民一直期盼的樓市減辣措施只惠及非住宅物業，令投資者好夢成空，地產板塊不升反跌。內房紛紛分拆旗下物業管理業務上市，但未有為物管股「沖喜」，反而持續大幅調整。
他預期港股後市繼續反覆，投資者必需留意「確診」數字會否加劇；若大市出現調整，可留意攻守兼備的股份，領展房產基金(00823)是值得留意的一分子。
--------------------------
「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按
．公居屋貸款
．中小企貸款
．業主私人貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020