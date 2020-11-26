港股格局：許繹彬料大市續反覆　領展攻守兼備

港股周四早間走勢反覆，耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，拜登成為美國新一任總統已成不爭的事實，市場終於消除政治上不明朗因素，拜登擬提名聯儲局前主席耶倫出任財長，也是對美國經濟一個大喜訊，料道瓊斯指數在突破3萬點後將徐徐上掦，傳統股份如銀行及建築亦會跟隨大市向好。

他指出，恒指近日升勢明顯較為含蓄，成交持續萎縮，北水力度轉弱，加上疫情第四波再度肆虐，為港股帶來不明朗因素，升勢自然受阻。加上《施政報告》沒有為市場帶來驚喜，市民一直期盼的樓市減辣措施只惠及非住宅物業，令投資者好夢成空，地產板塊不升反跌。內房紛紛分拆旗下物業管理業務上市，但未有為物管股「沖喜」，反而持續大幅調整。

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