最強蘋果分析師料Apple明年有2項新產品 包括...

外媒報道，有地表最強蘋果分析師之稱的天風國際證券香港分析師郭明錤預測，蘋果公司(Apple)明年將公布下一代MacBook手提電腦及Apple Watch智能手錶。

郭表示，蘋果公司的新產品會重新設計，預測明年將有兩款Apple Watch，具「創新健康管理功能和改善過的外形設計」，而下一代MacBook將會更具工業感。

另外，他相信iPad Air在2021年會有5G連網功能，並採用mini LED螢幕。至於AirPods 3，他預期發布會將由明年初延期至2021年的4月或6月。

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