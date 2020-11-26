OBR：若無協議脫歐　英國GDP將蒸發6%　失業率飆至8.3%

英國與歐盟的脫歐貿易協議談判仍陷入僵局，英國預算責任辦公室(Office for Budget Responsibility，OBR)周三(25日)預測，若英國在無法與歐盟達成貿易協議的情況下脫離歐盟，英國的國內生產總值(GDP)共將損失6%，較達成脫歐貿易協議的情景額外損失GDP的2%，同時會加劇通脹、失業率和公共債務。

外電引述OBR預測在英國與歐盟達成脫歐貿易協議的情景下，從長遠來看，相較於留在歐盟，英國仍將損失GDP的4%；而在英歐沒有達成脫歐貿易協議的情景下，英國GDP初期損失將再增加2%。OBR估計，英國明年就會開始感受到脫歐後經濟所受的衝擊，而未來5年，英國的GDP損失幾乎無法復原。

另外，OBR預計，英國2020年第3季失業率為4.8%，若無協議脫歐，2021年第3季英國失業率可能高達8.3%。

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