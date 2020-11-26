傳獲Salesforce深入洽購　Slack股價飆37%

外媒報道，全球最大客戶關係管理(CRM)軟體商Salesforce將收購雲端工作軟體商Slack，雙方正針對收購事宜進行深入談判，受消息影響，Slack股價周三(25日)急飆37%。

報道指出，Salesforce收購Slack的交易可能在幾天內達成協議。Slack市值超過170億美元，若收購屬實，將是Salesforce有史以來最大筆收購交易。

Slack為初創公司，主要提供即時通訊軟體取代辦公電子郵件。受收購消息刺激，Slack股價飆至40.7美元，市值突破230億美元。

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