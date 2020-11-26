納斯達克副主席：華府應介入人工智能競賽　應對中國威脅

美國納斯達克交易所(Nasdaq)副主席Edward Knight指出，針對人工智能(AI)領域，AI是只有與政府合作才能發展的領域。鑑於中國政府已開始大量投資，並與企業合作開發基於AI的新技術，美國當局也需要更多針對AI的戰略方針。

外媒引述Edward Knight指出，雖然美國在AI方面已處於領先地位，但美國政府在戰略上，應該加強介入該領域，因為僅是美國的私人企業，無法在AI領域對抗中國政府和中國企業的合作成果，而中國政府和企業正非常關注AI技術。他認為，若美國要繼續保持增長中的經濟，並在經濟領域創新，就必須掌握AI技術，而任何AI相關的創新，都將有益於社會。

另針對未來拜登政府對企業IPO的影響，他表示，傳統上，新總統上任時會因為政策不確定性，導致IPO的速度變慢，但低利率，以及國會分裂的可能性將對IPO市場有利，因為此狀況讓公共政策不會出現根本性改變，變化也不會一夕間發生，這讓市場更具可預測性，從而讓企業IPO更順暢，市場需求也更健康。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020