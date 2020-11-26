英媒：德國汽車業過於依賴中國　容易受中國影響

英國《金融時報》引述專家分析，德國汽車製造商對中國的依賴度可能過高，且特別容易受中國的壓力影響。

中國是德國汽車業的重要市場，第3季德國車廠戴姆勒(Daimler)的中國銷售額增長23%，顯示中國市場仍具強大購買力；而德國福士汽車(Volkswagen)去年也有近40%的汽車銷往中國。

報道引述專家指出，人們正擔心德國包括汽車業在內的工業，過於依賴中國。如車廠戴姆勒有中國吉利汽車等中國大股東，其梅賽德斯－賓士品牌有30%的車銷往中國，約佔集團營收11%。德國Dax 30指數成分股如寶馬(BMW)、半導體公司Infineon和塑膠製造商Covestro的銷售額中，也有約兩成來自中國市場銷售。

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