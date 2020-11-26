港股格局：郭家耀料先行整固 滙豐只宜短炒
2020年11月26日 10:44
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正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，大市近期維持反覆上落格局，雖然恒指一度突破兩萬七關口，但獲利回吐壓力大。外圍方面，傳統經濟股在高位遇到阻力，新經濟股則表現平穩，至於港股近日走勢相反，新經濟股受壓，傳統經濟股尤其是金融則見支持。臨近感恩節假期，外圍市場或趨淡靜，而港股經過一輪上衝後，似乎亦需進行整固，預期指數暫時將在26,000至27,000點上落。
國際油價近期大幅回升，主要由於新型肺炎疫苗的研發有進展，市場憧憬能源需求有望逐步恢復。不過，郭認為，油價升至現水平，要進一步向上有難度，因為長遠而言，新能源車或將逐步取代汽油車，變相壓抑原油需求，因此疫情前，油價持續弱勢。雖然中長線他並不看好油價表現，但指短線可跟炒一轉，「三桶油」中最看好對油價最敏感的中海油(00883)。
郭又指，滙豐控股(00005)股價持續強勢，反映市場對其業績見底反彈有一定信心，且與中方關係似乎亦有改善迹象，在內地的發展有望取得突破，加上憧憬明年初將恢復派息，帶動股價向上。他相信，年底前該股仍有機會進一步反彈，上試44至45港元水平。不過，長線而言，整個金融行業競爭格局仍然激烈，且目前仍然依賴傳統的利息及財富管理收入，難有大升空間，只宜短炒，長揸價值未必太大。
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