港股格局：郭家耀料先行整固　滙豐只宜短炒

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，大市近期維持反覆上落格局，雖然恒指一度突破兩萬七關口，但獲利回吐壓力大。外圍方面，傳統經濟股在高位遇到阻力，新經濟股則表現平穩，至於港股近日走勢相反，新經濟股受壓，傳統經濟股尤其是金融則見支持。臨近感恩節假期，外圍市場或趨淡靜，而港股經過一輪上衝後，似乎亦需進行整固，預期指數暫時將在26,000至27,000點上落。

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