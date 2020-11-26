【專家點評】楊俊文：熱門科技股炒上天　終有日要爆？

美股道指終於突破三萬點，全球股市與整體經濟背道而馳，反映的只是資金量。央行持續放水，天量資金集中流入熱門股份，如香港的美團(700倍PE)、比亞迪(345倍PE)，或美國的亞馬遜(92倍PE)、特斯拉(1100倍PE)等。

當然自2008後，放水可以炒高任何投資標的是鐵一般的事實，股市好起碼令人感覺欣欣向榮，美股都升足12年，再升12年的確沒甚麼難度，真正升市無盡頭。

問題是以前是炒高一些相對次一樣的股份，而現在是世界上最一等一的大股，這類股份市值往往是以萬億計。好坦白講，科網都有個幻想位，特斯拉老闆剛剛榮升世界第二首富，做車做到1100倍PE，好坦白講單靠常識都知離譜，apps可以無限download，車始終有一個使用量是一件實物，要養要維護，幾乎無人需要10台電車。

但偏偏愈離譜愈是一個話題，騰訊50倍，阿里35倍，亞馬遜90倍都不到100倍。可以肯定350倍比亞迪及1100倍特斯拉，遲早有一天要面對現實。但個股有爆破，整個大市不會，一雞死一雞鳴，沒有人知道資金何時當從特斯拉撤出，但可以肯定是之後又會有新概念。

博浩資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

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