新盤動向：柏傲莊II今推315伙 大批準買家到場揀樓
2020年11月26日 10:49
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施政報告公布後，各區新盤今日(26日)起一連3日共推740伙搶客。新世界發展(00017)旗下沙田大圍站項目柏傲莊II，今推出315伙進行第4輪銷售，大批準買家到場揀樓，反應保持理想，發展商因應疫情變化，已加強人流管制及防疫等措施。該批單位日前截止接受認購共錄得逾1.64萬認購登記。
價單顯示，今輪銷售單位實用面積介乎264至866方呎，折實平均呎價22,037港元，折實售價由719.6萬至1,990.8萬元。最高呎價為7A座62樓E室開放式戶，實用面積264方呎，連128方呎天台，折實售價為837.6萬元，呎價31,727元，料挑戰新界區同類單位新高。
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