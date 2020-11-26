新盤動向：柏傲莊II今推315伙 大批準買家到場揀樓

價單顯示，今輪銷售單位實用面積介乎264至866方呎，折實平均呎價22,037港元，折實售價由719.6萬至1,990.8萬元。最高呎價為7A座62樓E室開放式戶，實用面積264方呎，連128方呎天台，折實售價為837.6萬元，呎價31,727元，料挑戰新界區同類單位新高。

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