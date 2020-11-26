傳奇災難預言家睇錯市！旗下基金今年有22億美元撤走

曾準確預言2000年及2008年兩次特大危機、被傳媒譽為「傳奇災難預言家」的GMO資產管理創辦人Jeremy Grantham今年遇上滑鐵盧。他正為新冠肺炎疫情下做淡美股而付出慘痛代價，已有數十億美元的資金撤離GMO。

美股道指周二(24日)歷史性突破三萬點大關，然而，根據外電報道，GMO基金表現落後標普500指數達14個百分點。儘管GMO減持美股後主要配置新興市場，其基金目前也落後 MSCI新興市場指數的表現。基金表現跑輸大市，導致2020年GMO客戶撤資規模已高達22億美元。

Jeremy Grantham上月底再度預警，美股正處於前所未有的泡沫當中，距離爆破可能只有數周或數月。他表示，目前美股是歷史上首次在經濟不景氣下反彈，市盈率處於史上最高水平，市場中的一切都被高估，此時投資無異是在玩火。但事實上，美股在一個月後破頂！

標普500指數今年飆12.2%、道指漲近5%、納斯達克指數更上漲35%，三大指數皆紛紛升至歷史高位。此外，疫情受災股、價值股、周期類股也開始反彈，較去年同期大漲近10%並創下歷史新高。

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