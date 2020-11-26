【瑞通推介】滙控兩個月飆五成　資金湧熊證沽輪

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國上周新申領失業救濟人數意外增加，周二(24日)創新高的道指在感恩節假期前夕回落，隔晚收報29,872點，跌173點或0.5%)。恒指昨一度升見27,040點的9個月高位，其後高位遇阻，收市升幅收窄至81點或0.3%，收報26,669點，力保四連升走勢。恒指今早窄幅爭持，一度重上26,700點。

恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出逾4,500萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾5,600萬港元，反映投資者續看淡大市。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價26,100至26,199點，而熊證街貨重貨區為收回價27,300至27,399點。

滙控昨收市後公布，已獲批在下月22日從巴黎交易所退市，並重申退市不會影響滙控在不同地方的業務。滙控今早回落逾2%，於42元以下整固。上方阻力留意3月底時因公布中止派發股息所引發的下跌裂口，亦即43.95元。昨有逾2,600萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾1,200萬元淨流入。

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