【瑞通推介】滙控兩個月飆五成 資金湧熊證沽輪
2020年11月26日 10:52
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瑞通認股證牛熊證銷售部：美國上周新申領失業救濟人數意外增加，周二(24日)創新高的道指在感恩節假期前夕回落，隔晚收報29,872點，跌173點或0.5%)。恒指昨一度升見27,040點的9個月高位，其後高位遇阻，收市升幅收窄至81點或0.3%，收報26,669點，力保四連升走勢。恒指今早窄幅爭持，一度重上26,700點。
恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出逾4,500萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾5,600萬港元，反映投資者續看淡大市。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價26,100至26,199點，而熊證街貨重貨區為收回價27,300至27,399點。
據報歐洲央行擬准銀行明年恢復派息；另消息指滙控(00005)擬重組私銀業務；加上獲券商唱好和疫苗消息帶動資金重回舊經濟股等多個利好消息帶動下，滙控上日曾飆8%，高見42.95元，創今年3月以來高位並觸及250天線，全日收報42.35元，升6.5%，是表現最佳藍籌。滙控在9月下旬曾低見27.5元，大約2個月的時間累漲逾五成。
滙控昨收市後公布，已獲批在下月22日從巴黎交易所退市，並重申退市不會影響滙控在不同地方的業務。滙控今早回落逾2%，於42元以下整固。上方阻力留意3月底時因公布中止派發股息所引發的下跌裂口，亦即43.95元。昨有逾2,600萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾1,200萬元淨流入。
港府今天起撤銷非住宅物業徵收雙倍印花稅，但住宅無意減辣，地產股繼續做好。當中，新世界發展(00017)昨收升1.9%於41.25元，盤中曾升至42.5元的10個月高位。公司日前公布旗下位於香港國際機場的航天城項目，投資額達200億元，預計於2022年至2025年期間分階段落成。新世界發展今早跌近1%，跌穿41元。昨有小量資金淨流出其好倉。
資金重返舊經濟股，但中移(00941)受制美國禁止投資令，近日股價低見46.2元後才稍作反彈，昨收報47.6元，微升0.3%，走勢繼續落後。中移動今早在48元以下好淡爭持。昨有逾550萬元淨流出其好倉，淡倉同日亦有小量資金淨流出。
投資者憧憬新冠疫苗即將面世，全球經濟有望復甦，配合拜登接任美國總統的權力過渡程序正式展開，消除市場的不明朗因素，紐約期油近日創八個月高位，帶動石油相關股受追捧，中石化(00386)昨收漲3.6%於3.65元，盤中曾升至3.75元。今早繼續做好，重返3.7元附近爭持，升約1%。昨日其好倉錄逾350萬元淨流出。
瑞通相關認股證之選擇：
新發輕微價外、中短期購(18764)，行使價45.8元，2021年5月到期，實際槓桿6.7倍。
中移價外、中年期購(11007)，行使價57.8元，2021年7月到期，實際槓桿6.7倍。
中化價外、短期購(28890)，行使價4.464元，2021年2月到期，實際槓桿11.3倍。
瑞通相關牛熊證之選擇：
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