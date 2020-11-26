【高盛推介】汽車板塊下跌 部署反彈留意貼價購證
2020年11月26日 10:52
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高盛(亞洲)有限責任公司：汽車板塊早前表現強勢，但今早則見下跌。例如本周二(24日)創逾兩年半新高的吉利汽車(00175)，今早高見23.2元後倒跌，現報21.95元，跌約4.1%。而本周二創上市新高見212元的比亞迪(01211)，今早高開約1.7%後倒跌，現報184元，跌約4.5%。昨日跌約3.2%的東風集團(00489)，今早繼續下跌，現報7.96元，跌約2.2%。
觀察個股輪證資金流向，可見吉利及東風認購證於昨日獲資金轉向部署，分別錄得約200萬及70萬元資金流入。比亞迪方面，則見上周三至五皆錄得資金流入認購證，合共約3,430萬元後，本周獲資金轉向沽出。
吉利購(16536)，行使價23.55元，2021年2月8日到期，實際槓桿5.7倍，貼價、低街貨。吉利購(18548)，行使價25.73元，2021年5月4日到期，實際槓桿4.1倍，中期、價外、低街貨。
投資者如看好比亞迪，貼價的選擇可留意價外幅度約5%的低街貨比迪購(15543)。價外的選擇則可留意年期約5個月的低街貨比迪購(16537)。相反，投資者如看淡，可留意年期約5個月的低街貨比迪沽(16540)。
比迪沽(16540)，行使價148元，2021年5月6日到期，實際槓桿2倍，低街貨。
投資者如看好東風，可留意屬活躍條款產品中，槓桿最突出的東風購(18716)。
東風購(18716)，行使價10.89元，2021年2月24日到期，實際槓桿4.8倍，活躍條款產品中，槓桿最高。
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