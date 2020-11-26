拯救航空及石油業？傳美國正考慮取消對歐飛航禁令…

外媒報道，來自美國政府及航空業界的消息，白宮正考慮取消對歐洲多數國家、巴西等26國飛航禁令，來挽救航空業及石油業，已獲得疫情專案小組、公共衞生部門支持，但投資銀行與業界多半認為效果有限。白宮、國土安全部、CDC(疾病管制與預防中心)均未置評，進入總統任期最後階段的特朗普也仍未做出最後決定。

美國自3月中旬起禁止多數歐洲國家非美國公民入境，巴西禁令則是5月生效。儘管美國自11月4日迄今單增確診病例達6位數，歐洲疫情也再創高峰，但外電指出，當地許多官員認為，既然大部分國家都不在禁絕之列，再限制與美國來往最密切的歐洲、巴西也無意義。不過1月開始禁飛的中國內地、以及2月開始禁飛的伊朗，皆不在放寬討論範圍之列。

針對歐洲人士入境，美國國務院已有限開放「涉及人權、公共衞生應對、國家安全」相關人士可赴美，也批准某些留學生、記者、商務客，但全面開放仍可能被總統否決。特朗普在意的可能不是疫情，而是不對等，這些名單上國家除英國、愛爾蘭允許美國公民在隔離2周後可入境，巴西通過檢疫可入境，其餘23國仍然限制多數美國公民造訪。

包括美國航空(American Airlines)、達美航空(Delta Airlines)等多家航空業者表示，已向聯邦政府建言制定新標準來解除旅行限制。據國際航空運輸協會(IATA)預計，航空業會虧到明年，總額達1，570億美元，而且第3季起客運人數才會恢復，但無法彌補疫情後降低超過7成的客流量。貨運是唯一亮點，預計今年較去年成長19%，但無法抵銷客運收入崩跌，只是一定程度上讓航空公司可以有收入避免破產。

除航空業界悲觀，投行也不認為美國解除禁令對原油價格有多少推升效果。11月原油價格受惠於疫苗進展、以及沙特阿拉伯出現油田設施屢遭什葉派武裝組織襲擊的消息振振，持續上漲，已回升過每桶45美元大關。但金融業分析指，由於遠端工作接受度日高，許多國家在綠色能力推動也有進展，鬆或解除旅行禁令不等於一定能帶回旅客。

報道引述標普全球預計，明年原油需求最多能恢復75%，2022年回到疫情前水準，但長期需求會發生永久且不可逆轉的改變。歐資投行如德意志銀行、德國商業銀行認為，油價在每桶45美元上下震盪是基調，最樂觀情況也是50美元左右；花旗銀行、巴克萊等美、英系銀行較為樂觀，預期的均價是55美元，但仍難回到疫前60美元左右的水平。

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